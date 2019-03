Gottesdienst in der Kapelle in Oegenbostel

Oegenbostel. Der einmal im Monat in Oegenbostel stattfindende Gottesdienst wird am Sonntag, 17. März, ab 11.15 Uhr von Pastorin Debora Becker in der Kapelle auf dem Friedhof gehalten. Zuvor findet ein Gottesdienst mit Taufen ab 10 Uhr in der Brelinger Kirche statt.