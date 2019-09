Gottesdienst in der Oegenbosteler Kapelle

Oegenbostel. Am kommenden Sonntag, 15. September, findet der Monatsgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Brelingen für Oegenbostel statt. Er beginnt um 11:15 Uhr in der Kapelle auf dem Friedhof und wird von Prädikant Michael Vogt gehalten. Zuvor findet ab 10 Uhr der Sonntagsgottesdienst ebenfalls mit Michael Vogt in der Brelinger Kirche statt.