Gottesdienst in Elze und Meitze

Heiligabend mit Video-Krippenspiel

Elze/Meitze. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze Bennemühlen feiert zu folgenden Zeiten an Weihnachten Gottesdienste: Am 24. Dezember um 15 Uhr in Elze vor der Pfarrscheune mit einem Video des Krippenspiels, um 16.30 Uhr in Meitze in der Reithalle Bäßmann (Fuhrberger Straße 4) und um 18 Uhr vor der Pfarrscheune. Am 25. Dezember wird um 10 Uhr Gottesdienst in Elze in der Kirche gefeiert, am 26. Dezember um 10 Uhr in der Kapelle in Meitze und am 27. Dezember um 10 Uhr in der Kirche in Elze. Zu allen Gottesdiensten muss sich angemeldet werden: In Elze im Kirchenbüro unter Telefon 29 22 oder per mail an kg.elze-bennemuehlen@evlka.de) und in Meitze über Kirchenvorsteher Günter Depke. Bitte bis zum 22. Dezember um 10 Uhr anmelden. Die Gottesdienste finden in etwas verkürzter Form unter Einhaltung der AHA-Regeln statt. In Elze wird es nur wenige Sitzplätze für Ältere geben. Aktuelle Änderungen werden auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-elze.de veröffentlicht.