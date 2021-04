Gottesdienst je nach Infektionslage

Brelingen. Ob in der Kirchengemeinde Brelingen am Sonntag ein Präsenzgottesdienst stattfindet, entscheidet sich immer nach der aktuellen Infektionslage in der Wedemark. Die Entscheidung über den jeweils folgenden Sonntag wird bis spätestens Freitag vormittag getroffen. Interessierte informieren sich über www.kirche-brelingen.de oder telefonisch unter (0 51 30) 58 41 75.