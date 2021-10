Gottesdienst Lichtzeit

Mellendorf. Lichtzeit, der besondere Gottesdienst , beginnt am Sonnabend, 6. November, um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Mellendorf. Anmeldung bis Freitag, 5. November, um 12 Uhr unter Telefon (0 51 30) 33 96 oder per E-Mail an pfarrbuero@kkwede.de. Das Martinsspiel ist am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr, in der katholischen Kirche Mellendorf zu sehen, mit anschließendem kleinen Umzug um die Kirche, Martinsfeuer, Glühwein und Grillen.