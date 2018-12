Gottesdienst Lichtzeit

Mellendorf. Zu „Lichtzeit – der besondere Gottesdienst" lädt die katholische Kirchengemeinde St. Maria Immaculata am Sonnabend, 22. Dezember, um 18 Uhr in die katholische Kirche am Karpatenweg ein. Das Thema lautet „Friedenslicht aus Bethlehem“. Der Gottesdienst ist vorbereitet von den Jungpfadfindern des Pfadfinderstamms Arche Noah Wedemark. Die musikalische Gestaltung übernehmen die „Sportsfreunde".