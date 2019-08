Gottesdienst mal anders

Mandelsloh. Ein weiteres Ergebnis der von Esther Uhde im Winter durchgeführten Befragung im Kirchspiel Mandelsloh ist der Gottesdienst am kommenden Sonnabend. Am 24. August wird von 18 bis 19 Uhr in der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh der erste Highlight- Gottesdienst für junge und junggebliebene Leute stattfinden. Passend zum Thema „Let‘s Party – Warum feiern göttlich ist“ wird es neben Gebeten und einer kurzweiligen Predigt auch ein Quiz geben. Eine Projektband sorgt für die Musik und im Anschluss an den Gottesdienst werden selbst gemachte Cocktails angeboten. Die Highlight-Gottesdienste sollen danach, so das Team um Esther Uhde, vierteljährlich stattfinden und auch ein jüngeres Publikum wieder in die Kirche locken.