Gottesdienst mit Abendmahl

Bissendorf. In der St Michaeliskirche in Bissendorf wird am Sonntag, 8. Mai, um 11 Uhr ein traditioneller Abendmahlsgottesdienst mit Traubensaft gefeiert. „Mehr als zwei Jahre haben wir nicht mehr mit gesungener Liturgie in St. Michaelis Abendmahl gefeiert“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. „Wahrscheinlich muss das erst wieder eingeübt werden, so wie auch ich als Pastorin die liturgischen Gesänge wieder üben muss. Aber dafür haben wir ja souveräne Begleitung durch unsere Organistin Maya Krabbe an der Orgel!“ Es wird darum gebeten, eine FFP-2-Maske mindestens beim Gesang zu tragen.