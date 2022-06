Gottesdienst mit Abendmahl

Meitze. Am 10. Juli wird um 10 Uhr in der Kapelle ein Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. „In unserem Gemeindebrief ist der Gottesdienst nicht angekündigt, weil an dem Wochenende das Fest der Feuerwehr Elze stattfindet. Doch den Gottesdienst für das Jubiläum feiern wir schon am Sonnabend, 9. Juli, vor der Pfarrscheune,“ erklärt Pastor Maik Schwarz. Und Kirchenvorsteher Günter Depke aus Meitze freut sich: „So können wir mit den neuen Einzelkelchen auch in Meitze Abendmahl feiern. Das wird ein schönes Ereignis vor den Sommerferien!“ In den Sommerferien wird es wieder die Sommerkirche geben, sodass in den Kirchengemeinden Brelingen, Elze und Mellendorf wird dann im Wechsel an jedem Sonntag nur ein Gottesdienst stattfinden.