Einmal anders an Heiligabend

Brelingen. Es gibt in diesem Jahr bei der Kirchengemeinde Brelingen einen Gottesdienst für Zuhause. Das hat einige Vorteile: Erstens ist man zeitlich unabhängig und kann dann feiern, wenn man es gerne möchte. Zweitens ist man witterungsunabhängig. Und drittens vermeidet man zusätzliche Kontakte. Aber das Wichtigste ist: Wer sich diese 15 bis 20 Minuten Zeit nimmt, mit seiner Familie, vielleicht mit den Nachbarn im Garten am Feuerkorb in sicherer Entfernung oder wenn man alleine ist, mit jemandem anderes am Telefon oder per Zoom, dann wird man ein unvergessliches Weihnachten erleben.Der Gottesdienst zum Mitnehmen wird ab dem 23. Dezember an vielen Stellen in den Dörfern ausliegen und zum Download auf der Homepage bereitstehen. Der Gottesdienst to go – zum Mitnehmen und Zuhause feiern ist erhältlich in Negenborn vor der Kapelle und beim Bäcker, in Oegenbostel am Eingang zum Friedhof und in Brelingen vor der Kirche, vor der Friedhofskapelle, bei Poppe, bei Rotermund-Hemme, bei Fleischerei Grimsehl und bei Fleischerei Backhaus.