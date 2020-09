Gottesdienst wird online übertragen

Elzer Konfirmation in Brelingen

Elze/Brelingen. Der Tag der deutschen Einheit 2020 wird für den diesjährigen Konfirmandenjahrgang der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen eine besondere Bedeutung bekommen, denn an diesem Tag findet auch ihre Konfirmation statt. „Wir freuen uns, dass wir die Konfirmation in diesem Jahr doch noch feiern können und dass wir dies auch in einem feierlichen und gebührenden Rahmen tun können“, so Pastor Maik Schwarz. Der Gottesdienst am Sonnabend, 3.Oktober, beginnt um 10 Uhr in der Kirche zu Brelingen. Durch die aktuellen Abstands- und Hygiene-Bestimmungen können leider nur geladene Gäste der Konfirmandinnen und Konfirmanden am Gottesdienst teilnehmen. Es soll aber eine Übertragung des Gottesdienstes im Internet organisiert werden. Wer Interesse hat, den Gottesdienst online zu verfolgen, melde sich bitte im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 05130/2922. Der Kirchenvorstand wird auf der Homepage der Gemeinde einen Link bereitstellen, über den man den Konfirmationsgottesdient verfolgen kann. Link zur Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen: https://www.kirche-elze.de/ Die Kirchengemeinde gratuliert allen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Ihrer Konfirmation und wünscht Ihnen Gottes Segen.