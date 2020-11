Gottesdienst zum Volkstrauertag

Elze. Der Gottesdienst zum Volkstrauertag findet in diesem Jahr in der Kirche statt und wie immer an diesem Feiertag um 9.30 Uhr. Wie in Gesprächen mit dem Bürgermeister Helge Zychlinski und anderen verantwortlichen Gremien vereinbart, findet der Volkstrauertag nur im kleinsten Rahmen statt, sodass die Kranzniederlegung nur mit einem definierten Teilnehmerkreis abgehalten wird und somit ohne Öffentlichkeitsbeteiligung.