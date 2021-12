Gottesdienste

St. Martini, Brelingen

24.12. Christvesper

24.12. Heiligabend:

Alle Gottesdienste (15.00, 16.30 und 18.00) werden unter der 2G Regel stattfinden. Trotz 2G werden Abstände eingehalten und die Maske während des gesamten Gottesdienstes getragen. Außerdem ist auf ein desinfizieren der Hände am Eingang zu achten.

Eine Registrierung und die Kontrolle erfolgt durch den Kirchenvorstand.

Außerdem werden während der Gottesdienste die 4 Türen geöffnet bleiben.

Weiterhin wird es eine Audio -Beschallung hinter die Kirche geben. Dort wird ein Tannenbaum stehen und die Gottesdienstbesucher haben die Möglichkeit dem Gottesdienst stehend oder auf der mitgebrachten Sitzgelegenheit zu folgen. Auch hier gilt 2G, Abstand und Maskenpflicht.

Nach jedem Gottesdienst werden die Bänke durch Kirchenvorsteher und Helfer desinfiziert.

15 Uhr Gottesdienst für Kinder und Familien (P. Harms), in der Kirche gilt 2G, außerhalb der Kirche 2G der Gottesdienst wird nach draußen übertragen, die Gemeinde wird gebeten, Stühle mitzubringen.

16.30 Christvesper (P. Harms) 2 G

18.00 Christvesper (P. i.R. Friebe) 2 G



25.12. 10 Uhr Gottesdienst, P.Harms

26.12. 10 Uhr, Regionalgottesdienst in Mellendorf, Präd. Bertram

31. 12. Altjahrsabend 17 Uhr Regionalgottesdienst, P. Schwarz

02.01.10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, P. Harms

09.01. 10 Uhr Gottesdienst, Lekt. Helms

16.01. 10 Uhr Gottesdienst, Lekt. Kiel



St. Georg, Mellendorf

24. 12. 24.12. St. Georg Mellendorf

Um 11 Uhr ab Kirche: Weihnachtswanderung der ev. Jugend. Auf halber Strecke Begegnung mit den Brelinger Jugendlichen, im Anschluss Möglichkeit das Licht von Bethlehem mit nach Hause zu nehmen.

12-13 Uhr an der Kirche: das Licht von Bethlehem zum Mitnehmen (Bitte an Laternen o.ä. denken)

14 Uhr: auf der Wiese neben der Kirche – „Weihnachten am Tannenbaum“: Krippenspiel für Familien mit Kindern. Alle Kinder sind eingeladen, als Engel oder Hirten verkleidet zu kommen. (Kindergottesdienst-Team, Pn. Noormann und Nicoleta Ion) (Es gilt 2G)

15 Uhr: auf der Wiese neben der Kirche – „Weihnachten am Tannenbaum“: Krippenspiel für Familien mit Kindern. Alle Kinder sind eingeladen, als Engel oder Hirten verkleidet zu kommen. (Kindergottesdienst-Team, Pn. Noormann und Nicoleta Ion) (Es gilt 2G)

16.30 Uhr in der Kirche (2G) (mit Posaunenchor) (P. Brodermanns)

18 Uhr in der Kirche (2G) (P. Brodermanns)

22 Uhr in der Kirche (2G) „Lichterkirche“ mit kleinem musikalischen Ensemble und Pn. Noormann

Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass Familien mit Kindern und Jugendlichen die Angebote unter freiem Himmel wahrnehmen.

25.12. 10 Uhr Gottesdienst, P. Brodermanns

11.15 Uhr Taufgottesdienst, P. Brodermanns

26.12. 10 Uhr Regionalgottesdienst in Mellendorf, Präd. Bertram

31. 12. Altsjahrsabend, 17 Uhr Regionalgottesdienst, P.Schwarz

02.01. 10 Uhr Gottesdienst, P. Brodermanns

08.01. 17 Uhr Taufgottesdienst, P. Brodermanns

09.01. 10 Uhr Gottesdienst, P. Brodermanns

16.01. 10 Uhr Gottesdienst, Pn. Noormann



St. Michaelis Bissendorf, Kapernaum Resse, Christophorus Bissendorf-Wietze

St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse

Die Kirchengemeinden Kapernaum und St. Michaelis planen für Heiligabend und die Weihnachtstage Gottesdienste unter freiem Himmel und Gottesdienste in St. Michaelis und der Christophoruskirche. Für alle Gottesdienste wird eine vorherige Anmeldung nötig sein – und voraussichtlich gelten jeweils unterschiedliche Zugangsregeln (0G, 3G, 2G, 2G-Plus).

23.12.

16 Uhr Erlebniskrippenspiel für Kinder (Dn. Harms/P. Buck)

Rund um St. Michaelis unter freiem Himmel mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

24.12.

14.30 Uhr Krippenspielandacht (Pn. Lonkwitz)

in Scherenbostel; hinter der Schule Fuhrenkamp 3 unter freiem Himmel mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de.

15 Uhr Weihnachten am Lagerfeuer – mit Krippenspiel (P. Buck)

in Bissendorf St. Michaelis unter freiem Himmel mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel (Pn. Lonkwitz)

vor der Kapernaumkirche, Resse unter freiem Himmel mit Anmeldung unter Wibke.Lonkwitz@evlka.de

16 Uhr Weihnachten am Lagerfeuer (P. Buck)

in Bissendorf St. Michaelis unter freiem Himmel mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

17 Uhr, Christvesper (Pn. Lonkwitz)

in Bissendorf St. Michaelis mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

17.30 Uhr Christvesper (P. Buck)

in der Christophoruskirche, Bissendorf-Wietze mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

18 Uhr, Christvesper (Pn. Lonkwitz)

in Bissendorf St. Michaelis mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de

22 Uhr Christnacht (P. Buck)

in Bissendorf St. Michaelis mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de



25.12.

11 Uhr Gottesdienst (Pn. Lonkwitz) in Kapernaum, Resse



26.12.

11 Uhr Gottesdienst (P. Buck) in St. Michaelis, Bissendorf mit Anmeldung auf www.kirche-bissendorf.de.





31.12.2021, 17.00 Uhr

Freitag 22:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Thorsten Buck

Andacht zur Nacht



Sonntag 02.01.2022, 18:00 Uhr







Sonntag, 09.01.2022

9.30 Uhr, Scherenbostel

Morgengebet unterm

Glockenturm

Pn. Wibke Lonkwitz



Sonntag

Abendsegen

Pastorin Wibke Lonkwitz



16.01.2022, 11:00 Uhr

Gottesdienst

Pastor Thorsten Buck





Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen

24.12.

11 Uhr – Gottesdienst draußen vor der Pfarrscheune in Elze (P. Schwarz)

14.30 Uhr – Übertragung des Krippenspiels aus der Pfarrscheune (Link über unsere Homepage)

16.30 Uhr – Gottesdienst draußen vor der Kapelle in Meitze

18 Uhr – Gottesdienst vor der Pfarrscheune in Elze

25.12., 10 Uhr – Gottesdienst in der Kirche in Elze

26.12., 10 Uhr – Gottesdienst in der Kapelle in Meitze

Um Anmeldung wird gebeten (über die Homepage oder im Sekreariat)

Aktuelle Infos unter www.kirche-elze.de

31.12. 17 Uhr Gottesdienst zum Jahresausklang, P. Schwarz

02.01.10 Uhr Gottesdienst, P. Schwarz

09.01. 10 Ur Gottesdienst, P. Klabunde

16.01. 10 Uhr Gottesdienst, P. Schwarz

Alle Gottesdienste werden über die UKW 95,1 MHz im Gemeindegebiet übertragen. Sendebeginn ist 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn.



Katholische Kirchengemeinde St. Marien, Wedemark

Heiligabend

Freitag, 24.12. 15 Uhr Krippenandacht ohne Kommunionausteilung

16 Uhr Krippenandacht ohne Kommunionausteilung

17 Uhr Krippenandacht mit Kommunionausteilung

22.30 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag, Samstag, 25.12. 11 Uhr Heilige Messe

2. Weihnachtstag, Sonntag, 26.12. 11Uhr Heilige Messe

Silvester, Freitag, 31.12. 9 Uhr Heilige Messe

Neujahr, Samstag, 01.01. 18 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 02.01. 9 Uhr Heilige Messe

Es ist unbedingt erforderlich, dass sich jeder zur Teilnahme an den Messen vorher telefonisch unter : 05130/3396 anmeldet, sowie eine FFP2 Maske während des gesamten Gottesdienstes zu tragen.



Christliche Gemeinde Bissendorf, Langer Acker 6. Anmelden unter Telefon 7243 oder 5251.

24. 12. 16 Uhr Andacht

31.12. 16 Uhr Andacht



Für die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen lagen dem Wedemagazin bis Redaktionsschluss keine Termine für die Weihnachtsgottesdienste vor.



Für alle angekündigten Veranstaltungen gilt, dass die Voraussetzungen auf Grund der pandemischen Lage kurzfristig geändert beziehungsweise die Gottesdienste und Andachten auch abgesagt werden können. Die aktuellen Corona-Regeln sind bei allen kirchlichenVeranstaltungen zu beachten!