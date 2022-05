Gottesdienste

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martini Brelingen:

Sonntag, 12. Juni, 18 Uhr, Jugendgottesdienst, P. Harms

Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, Gottesdienst zum Mitarbeiterfest in Brelingen, Pn. Noormann und P. Brodermanns



Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg Mellendorf:

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst, Präd. Klabunde

Donnerstag, 16. Juni, 10.30 Uhr, Gottesdienst in der Seniorenresidenz Allerhop, P. Brodermanns und Team

Sonnabend, 18. Juni, Knirpskirche, P. Bordermanns und Team

Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, Gottesdienst zum Mitarbeiterfest in Brelingen, Pn. Noormann und P. Brodermanns



Ev.- luth. Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen:

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst in Meitze, Lektorin E. Wöbse

Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr, Open Air-Gottesdienst zum 100-jährigen Jubiläum des Schützenvereins Elze, Pastor Schwarz

Alle Gottesdienste werden über die UKW

95,1 MHz im Gemeindegebiet übertragen. Sendebeginn ist 15 Minuten vor

Gottesdienstbeginn.



Ev.- luth. Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf:

Sonntag, 12. Juni, 9.30 Uhr Morgengebet in Scherenbostel, Karin Ernst

Sonntag, 19.Juni, 18 Uhr, Abendsegen an der Pfarrscheune/Backhaus in Bissendorf





Ev.- luth. Kirchengemeinde Kapernaum Resse:

Sonntag, 12.Juni, 11 Uhr Taufgottesdienst, Pn. Lonkwitz



Ev.-luth. Kirchengemeinde Helstorf/Abbensen:

Sonnabend, 11. Juni, Glockenjubiläum, 14 Uhr, Kirche Helstorf

Sonntag, 12. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst, Kirche Helstorf

Sonntag, 19. Juni, 10 Uhr, Gottesdienst, Johannes-Kapelle Abbensen



Katholische Kirchengemeinde

St. Marien, Wedemark:

Jeden Freitag um 9 Uhr Heilige Messe

Sonntag,12. Juni, 11 Uhr Heilige Messe

Sonntag, 19. Juni, 11Uhr Heilige Messe

Christliche Gemeinde

Sonntag, 29.Mai und 5.Juni Andacht

jeweils 10 Uhr, Langer Acker 6.

Anmelden unter Telefon 7243 oder 5251.



Je nach Entwicklung der Inzidenzzahlen

greifen die geltenden Hygieneregeln.

Nähere Informationen sind bei den

Kirchengemeinden zu erfragen.