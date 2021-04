Gottesdienste nur im Radio

Elze. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Elze sagt alle Gottesdienste mit Besuchenden in der Kirche in Elze und in der Kapelle in Meitze bis zum 9.Mai ab. Gottesdienste werden aber trotzdem gefeiert und können über die Frequenz UKW 95,1 im Gebiet der Kirchengemeinde mitgehört und mitgefeiert werden. Der Sender wird jeweils 15 Minuten vor Gottesdienstbeginn eingeschaltet. „Die aktuellen Infektionszahlen in der Region Hannover und in ganz Deutschland lassen uns keine andere Wahl,“ so Pastor Maik Schwarz, „Wir sind dankbar, dass wir trotzdem Gottesdienste feiern können und diese über die Frequenz UKW 95,1 zu unseren Gemeindemitgliedern nach Hause senden können – so können wir trotzdem gemeinsam feiern.“