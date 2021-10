Gräbersegnung

Wedemark. Die katholische Kirchengemeinde bietet eine Gräbersegnung am Sonntag, 7. November an, und zwar um 14 Uhr auf dem Friedhof Mellendorf, um15 Uhr auf dem Friedhof Bissendorf, ebenfalls um 15 Uhr auf dem Friedhof Elze, um 16 Uhr auf dem Friedhof Brelingen und um 17 Uhr auf dem Friedhof in Resse. Es ist keine Anmeldung notwendig. Die Angehörigen können auf dem Friedhof warten.