Graffiti-Schmiererei

Mellendorf. In der Nacht zum Dienstag letzter Woche beschädigten Unbekannte einen am Fahrbahnrand der Pechriede in Mellendorf abgestellten Lkw mit Graffiti. Sie besprühten die Heckklappe mit einem Schriftzug in lila Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.