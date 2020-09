Gremien beraten Neuen Hessenweg

Gewerbegebiet ist Thema in Ortsrat und Bauausschuss

Mellendorf. Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz tagt am Montag, 28. September, um 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2.Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) findet die Sitzung im Forum im Schulzentrum statt. Nur hier kann der im Hinblick auf den Infektionsschutz erforderliche Abstand zwischen den teilnehmenden Personen realisiert werden. Aus diesem Grund ist auch eine zahlenmäßige Beschränkung der Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer zwingend erforderlich. Für die Sitzung stehen insgesamt 34 Plätze für Zuhörerinnen und Zuhörer zur Verfügung (darunter auch Plätze für Menschen mit Behinderungen). Einlass zur Sitzung erhalten nur Personen mit einer Einlasskarte. Einlasskarten für die Sitzung sind ausschließlich persönlich an der Information des Rathauses, Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 1, noch am Montag von 13 bis 15 Uhr erhältlich.Jede Person erhält nur eine Einlasskarte. Sollten am Tag der Sitzung noch Einlasskarten verfügbar sein, werden Sie am Eingang zum Sitzungsgebäude ab 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ausgegeben. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner durchgeführt.Fast alle Tagesordnungspunkte beschäftigen sich mit dem geplanten Gewerbegebiet am Neuen Hessenweg in Gailhof: die Flächennutzungsplanänderung Nr. 08/08 im Gemeindeteil Gailhof; Abwägungs- und Feststellungsbeschluss, Flächennutzungsplanänderung Nr. 08/08 im Gemeindeteil Gailhof; Abwägungs- und Feststellungsbeschluss; Umweltbericht, Bebauungsplan Nr. 08/09 "Gewerbeflächen westlich des Neuen Hessenweg" mit örtlichen Bauvorschriften im Gemeindeteil Gailhof; 1. Abschluss eines ergänzenden Städtebaulichen Vertrages, 2. Abwägungs- und Satzungsbeschluss sowie Bebauungsplan Nr. 08/09 "Gewerbeflächen westlich des Neuen Hessenweg" mit örtlichen Bauvorschriften im Gemeindeteil Gailhof; Umweltbericht. Außerdem geht es noch um die LärmaktionsplanungWedemark; Abschluss der Planung.Bereits um 18 Uhr stehen die Themen zum Komplex Gewerbegebiet Gailhof auf der Tagesordnung des Ortrates Mellendorf-Gailhof. Der trifft sich zur 13. öffentlichen Sitzung um 18:00 Uhr ebenfalls im Forum des Schulzentrums Mellendorf. Auch für diese Sitzung ist eine zahlenmäßige Beschränkung der Zahl der Zuhörer zwingend erforderlich. Für die Sitzung stehen insgesamt 34 Plätze für Zuhörer zur Verfügung (darunter auch Plätze für Menschen mit Behinderungen). Einlass zur Sitzung erhalten nur Personen mit einer Einlasskarte. Jede Person erhält nur eine Einlasskarte. Sollten am Tag der Sitzung noch Einlasskarten verfügbar sein, werden sie am Eingang zum Sitzungsgebäude ab 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ausgegeben.