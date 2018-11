Große Ü-30-Party im M1

DJ Tibe ist Garant für tolle Musik

Mellendorf. Um 21 Uhr öffnet die Disco M1 am Mellendorfer Eisstadion am Sonnabend, 24. November, zur großen Ü-30-Party. Mittlerweile hat die Ü-30-Party im M1 Kultstatus. „Wann gibt es denn die nächste Ü-30-Party?“, ist die Frage, die Veranstalter Eric Haselbacher immer wieder hört. Jetzt ist es soweit und der äußerst beliebte DJ Tibe ist sicher ein Garant für gerade die Musik, die die Ü-30-Party im M1 immer wieder zum Erfolg macht. „Beim letzten Mal war die Musik so sensationell gut, dass wir DJ Tibe unbedingt wieder engagieren wollten und es hat geklappt“, so Haselbacher. Charts, Dancefloor und 80er Jahre Schlager sind bei der Partytime im M1 zu hören.