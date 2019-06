Großer Jubiläums-Festball des MTV

Tanzsparte verlost Tanzworkshop

Mellendorf. Am Sonnabend, 28. September, enden die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Mellendorfer Turn-Vereins mit einem großen Jubiläums-Festball. Es wird ein reichhaltiges Büfett angeboten und die fünfköpfige Top40-Gala-Band Redpepper wird live eine frische und abwechslungsreiche Mischung aus aktuellen und bekannten Hits spielen, die gute Stimmung auf der Tanzfläche garantieren. Egal ob Discofox, Walzer, Cha Cha oder einfach nur Freestyle – für jeden Geschmack wird etwas dabei sein und selbst manchem Tanzmuffel wird es in den Füßen jucken.Die Tanzsparte des MTV verlost unter allen, bei denen die letzte Tanzstunde nicht mehr ganz so präsent ist, einen Workshop, in dem die Grundschritte von Walzer, Quick Step, Jive und Co. aufgefrischt werden. Kurz vor dem Festball wird man damit bestens auf den bevorstehenden Tanzabend vorbereitet. Plätze im Workshop können nur im Zusammenhang mit dem Kauf von Eintrittskarten gewonnen werden. An der Verlosung nehmen auf Wunsch alle teil, die bis zum 30. Juni Eintrittskarten für den Festball zum Preis von 48 Euro erwerben. Schnell sein lohnt sich also. Die Gewinner werden bis Ende Juli per E-Mail über weitere Details zum Workshop informiert. Ganz viele Informationen zum Festball und zum Erwerb der Eintrittskarten auch im Internet unter www.tanzsport-mellendorf.de.