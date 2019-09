Großer Kinderflohmarkt

Brelingen. Der Förderverein der Grundschule Brelingen plant einen großen Kinderflohmarkt, der am Sonnabend, 21. September, in der Zeit von 14 bis16 Uhr stattfinden wird. Verkauft werden Baby- und Kinderbekleidung in allen Größen, Spielzeuge und Fahrzeuge aller Art, sowie CDs und Bücher für Kinder. Der Verkauf findet in der Schulsporthalle an der Schulstraße 10 in Brelingen statt. Dazu wird es ein leckeres Kuchenbüfett geben, wo auch Kuchen außer Haus verkauft wird. Zurzeit sind noch wenige freie Standplätze zu vergeben. Wer Interesse an einem Verkaufsstand hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (01 62) 6 24 14 39. Die Standgebühr beträgt fünf Euro und eine selbst gebackene Kuchenspende für den Verkauf. Der Erlös der Veranstaltung wird dem Förderverein der Grundschule Brelingen – und damit allen Brelinger Grundschulkindern – zugute kommen.