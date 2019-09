Großes Pony- und Jugendreitturnier in Berkof

Wedemark (elr). Am Sonnabend, 14. und Sonntag, 15. September findet auf der Reitanlage des RFV Berkhof, Am Wittegraben 5, wieder das große Pony- und Jugendreitturnier statt. Besonderes Highlight der Veranstaltung ist die Ausrichtung der WBO-Regionsmeisterschaften des PSV Hannover.

Ansonsten liegt das Augenmerk auf Prüfungen, die besonders für die kleinsten Reiter und Einsteiger in den Reitsport attraktiv sind: verschiedenste Reiterwettbewerbe, die Führzügelklasse, sowie Dressur- und Springprüfungen. Für die erfahrenen Jugendlichen ist sogar eine Dressurreiterprüfung der Kl. M ausgeschrieben. Die Stilspringprüfungen werden bis A** ausgerichtet. Hierfür sind die Berkhofer berühmt – Spel und Spaß kommen auf keinen Fall zu kurz: am Ende eines jeden Tages finden die Wettbewerbe „Jump and Run“ und „Hotti und Wauwi“ statt, an denen sich neben den Reitern auch Läufer, Radfahrer und Hunde mit ihren Führern beteiligen können. Alle Besucher sind ganz herzlich eingeladen, sich an einem reichhaltigen Kuchenbuffet und bei Pommes und Bratwurst zu stärken und den unterschiedlichen Wettbewerben zuzuschauen.