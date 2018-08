Großes Programm zum Schmiedetag

Vorführung des historischen Göpels – das weltweit kleinste Hufeisen jetzt im Hufschmiede-Museum

Helstorf. Mit einem beachtenswerten Programm lädt der Heimat- und Museumsverein zu seinem nächsten Schmiedetag für Sonntag, 19. August, ein. Die Heimatfreunde demonstrieren den Besuchern wie vor über 100 Jahren ein Göpel in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Durch die Muskelkraft eines Pferdes im Rundgang dreht sich ein großer Zahnkranz, der über ein Winkelgetriebe mehrere Maschinen wie Dreschkasten, Schrotmühle oder Häcksler in Bewegung setzt. Dieser intakte, von den Heimatfreunden in aufwändiger Arbeit restaurierte Göpel stammt aus der Wedemark. Die funktionierende Technik wird am Schmiedetag mit Getreide an der Museumsscheune, Zur Reiterheide, am Mittag dem interessierten Publikum vorgeführt.Ein weiteres Ereignis erwartet die Besucher am frühen Nachmittag: Jürgen Schäfer aus Flittard (Köln) hat das weltweit kleinste bestätigte Hufeisen geschmiedet. Der handgeschmiedete Hufeisen-Winzling wiegt knapp ein Gramm und ist vier mal fünf Millimeter „klein“. Dieses Hufeisen möchte der Erschaffer Jürgen Schäfer mit der Dokumentation des gesamten Werdegangs und den gebrauchten Werkzeugen am Schmiedetag dem Heimat- und Museumsverein für das Hufschmiede-Museum schenken.