Großflächenregner gestohlen

Elze. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Sonnabend letzter Woche vom Sportplatz am Kuckucksweg in Elze zwei Großflächenregner, die an entsprechenden Schläuchen angeschlossen waren. Auf Grund der Größe und des Gewichts der Regner dürften diese mit einem Kraftfahrzeug abtransportiert worden sein, so die Polizei. Die Schläuche wurden von den Tätern zurück gelassen. Die Polizei Mellendorf bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.