Großflohmarkt im Eisstadion

Wetterunabhängig mit gastronomischem Angebot

Mellendorf. Die in den vergangenen Jahren regelmäßig im Mellendorfer Eisstadion stattfindenden Großflohmärkte sind fest in der Flohmarktszene etabliert. Aus der Wedemark sind die Flohmarkte nicht mehr wegzudenken. Insbesondere, in Anbetracht der Tatsache, dass der Famila-Flohmarkt diesen Sommer seine Pforten nicht öffnen wird. Nachdem die Flohmärkte im letzten Jahr aufgrund einer Gesetzesänderung vom ESC Wedemark ausgerichtet wurden, wird in diesem Sommer wieder der altbekannte und bewährte Flohmarkt-Profi „Poeschel Märkte“ den Großflohmarkt in der hus de groot EISARENA ausrichten. Der erste Flohmarkt in diesem Sommer findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Wie immer kann man ab 7 Uhr seinen Stand aufbauen. Gegen 16 Uhr wird der Flohmarkt zu Ende gehen. „Das Eisstadion Mellendorf ist ein idealer Veranstaltungsort für Großflohmärkte, so Firmenchef Kevin Pöschel. „Die Wetterunabhängigkeit, das gute gastronomische Angebot, die sehr gute Parkplatzsituation, aber auch die ordentlichen Sanitäranlagen bieten beste Voraussetzungen für Großflohmärkte“, so Firmenchef Kevin Poeschel. Infos unter Telefon (0 51 30) 9 59 40.