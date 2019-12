Grüne sprechen mit Landwirten

Verschiedene Sichtweisen verstehen

Bissendorf. Am Donnerstag, 12. Dezember, veranstalten die Grünen einen Dialog mit der Landwirtschaft. Gemeinsam mit Miriam Staudte, der Grünen Landtagsabgeordneten für Agrarpolitik, sprechen sie mit zwei Landwirtinnen und zwei Landwirten aus der Wedemark und Garbsen. Die Veranstaltung im Bürgerhaus in Bissendorf ist dafür gedacht, die verschiedenen Sichtweisen und Standpunkte zu verstehen, zuzuhören und um für gegenseitiges Verständnis zu werben.Die Grünen möchten – jenseits der medialen Berichterstattung – von den Landwirtinnen und Landwirten erfahren, wie sie persönlich ihre aktuelle betriebliche Situation einschätzen. Sie möchten von ihnen wissen: Was bedeuten ganz konkret die grünen Kreuze? Welche Hoffnungen verbinden sie mit den Treckerdemos? Und wie schätzen sie persönlich die Herausforderungen durch die Klimakrise für ihre Betriebe ein?Die Veränderungen durch den Klimawandel spüren alle. Die Herausforderungen sind aber nur gemeinsam zu lösen. Dürreperioden und die damit verbundenen Ernteeinbußen sowie treffen auch landwirtschaftliche Betriebe in der Wedemark. Die Landwirte und Landwirtinnen arbeiten unmittelbar in der Nachbarschaft – umso wichtiger ist für die Grünen das persönliche Gespräch.Alle Interessierten zu dieser Veranstaltung sind am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, Kleiner Sitzungssaal, herzlich willkommen. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich, bitte dazu eine kurze E-Mail an: Anmeldung.gruene@freenet.de.