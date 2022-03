Grüngutplatz in Elze

Elze (awi). Der neue Grüngut-Platz an der Hohenheider Straße (vor der Little-P-Ranch) öffnet erstmalig am Sonnabend, 2. April. Platzbetreiber ist Volker Lindwedel aus Elze. Container wird es auf der Annahmestelle nicht geben, teilt Christine Heins vom Maschinenring mit. Elze verfüge über eine Wertstoffinsel. Die Öffnungszeiten der neuen Grüngutannahmestelle sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Diese Öffnungszeiten sind auf allen Grüngutannahmestellen in der Region Hannover einheitlich. „Wir sind froh, dass wir den Bürgern jetzt eine neue Annahmestelle in Elze anbieten können“, so Christine Heins.