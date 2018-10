Grünkohlessen

Wennebostel. Die Interessengemeinschaft Bissendorfer Kaufleute (IBK) lädt ihre Mitglieder am Freitag, 16. November, um 19 Uhr zum alljährlichen Grünkohlessen ins Gasthaus Bludau, Alter Postweg 21 in Wennebostel ein. Erneut stehen neben dem Grünkohl auch eine Schlachteplatte sowie Salat zur Auswahl. „Wir hoffen natürlich wieder auf rege Beteiligung und einen geselligen Abend“, freut sich Vorsitzender Karsten Hölscher. Den Rahmen des Grünkohlessens sollen vor allem auch Gespräche über die IBK und der Austausch untereinander begleiten. Mitglieds-Betriebe der IBK können sich noch bis zum 1. November per Fax (0 51 30) 9 53 37 63 oder per E-Mail an vorstand@ibk-bissendorf.de anmelden.