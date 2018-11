Grünkohlessen

Schlage-Ickhorst. Zum traditionellen Grünkohlessen lädt der CDU-Ortsverband Bissendorf-Resse am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr in den Gasthof „Zum Alten Zöllnerhaus“ in Schlage-Ickhorst ein. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldungen ab sofort bei Susanne Brakelmann unter Telefon (0 51 30) 82 03 und Susanne Kopp, (0 51 30) 7 98 60.