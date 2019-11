Grünkohlessen und Fahrt

Wennebostel. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark bietet seinen Mitgliedern und Gästen folgende Veranstaltungen an: Am Sonnabend, 23. November, ab 12 Uhr findet das traditionelle Grünkohl-/Schlachteplatte-Essen im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Der Preis pro Person beträgt 14,50 Euro. Am Sonnabend, 7. Dezember, findet eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Celle statt mit anschließendem Gänseessen in Walsrode. Der Fahrpreis inklusive Essen beträgt pro Person 48 Euro. Interessierte Mitglieder und Gäste melden sich bitte bis zum 15. November bei Monika Hoffmeister unter Telefon (0 51 30) 54 00 an.