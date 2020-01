Grünkohlwandern

Lindwedel. Am Sonntag, 26. Januar, veranstaltet der Schützenverein sein alljährliches Grünkohlwandern, zu dem alle Schützen und Freunde des Vereins herzlich willkommen sind.

Die Wanderung beginnt um 10.30 Uhr am Schützenhaus. Nach einem circa zweieinhalb- stündigen Marsch, mit Zwischenstopp für Getränkeaufnahme, endet die Wanderung wieder im Viehbruch, um in den Räumlichkeiten der Schützen den leckeren Grünkohl mit deftigen Beilagen zu genießen. Um Anmeldung wird bis zum 22. Januar bei Yvette Wilkening unter Telefon (01 72) 5 11 65 89 oder bei Thomas Müller unter Telefon (01 62) 99 22 10 gebeten. Interessierte haben auch die Möglichkeit sich im Schützenhaus anzumelden.