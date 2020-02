Gruppentanzen für Seniorinnen im MGH

Mellendorf. Tanzen macht glücklich, Tanzen hält fit, Tanzen spricht Körper, Geist und Seele gleichermaßen an. Es bringt den Kreislauf in Schwung, verbessert die Beweglichkeit, fördert Koordination und Ausdauer. Darüber hinaus wirkt sich das Erlernen der Bewegungsabfolgen positiv auf die Gedächtnisleistung aus. Somit ist Tanzen eine besonders charmante Art von Fitnesstraining. Und vor allem: Tanzen macht gute Laune und steigert das Wohlbefinden. Seit Herbst 2017 besteht bereits die Gruppe „Tanzen im Sitzen“, die sich im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf trifft. Unter dem Motto „Wenn die Füße nicht mehr flitzen, tanzen wir vergnügt im Sitzen“, treffen sich circa 15 Damen immer Montagnachmittag um 15.30 Uhr mit Tanzleiterin Uschi Haber.

Ab 17. Februar wird das Angebot erweitert, von 16.45 bis 17.45 Uhr trifft sich eine weitere Gruppe für Tänze auf der „Fläche“. Getanzt werden kleine Choreographien im Kreis, in der Reihe oder auch paarweise, zu unterschiedlichen Rhythmen. Von Tango über Walzer bis Salsa wird alles dabei sein. Alle Junggebliebenen, die sich gerne zu Musik bewegen, sind herzlich willkommen, um bei beschwingter Musik für eine Stunde zu entspannen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.