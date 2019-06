Gesundheitsmesse im September in Mellendorf

Mellendorf. Einen Tag geballte Informationen rund um das Thema Gesundheit, das hat Vera Thiel vom Behindertenbeirat als Wunsch an die Gemeinde Wedemark herangetragen. Nun ist es soweit, von der Gemeinde unterstützt, werden am 14. September im Campus W verschiedene hochkarätige Vorträge und Workshops gegeben. Der Bogen spannt sich vom gesunden Laufen über das gesunde Schlafen und Wohnen, die Ernährung, Fitness, Reisen und Freizeitangebote, Hilfs- und Vorsorgemöglichkeiten. Beiträge zu neuer oder alternativer Medizin sind geplant. Aussteller, die ihre Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge oder –erhaltung vorstellen möchten, können sich noch beteiligen. Gut ist, was gut tut. Interessierte können sich mit ihren Ideen bei Vera Tiel „thiel-gesundheitsmesse@htp.com“ oder der Heilpraktikerin Elisabeth Rodenbostel „kontakt@praxis-rodenbostel.de“ melden, dann sind weitere Vorabinformationen möglich. Oder sie kommen zu einem ersten Treffen am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf.