Halbjahresversammlung

Scherenbostel. Der Vorstand des Schützenvereins Scherenbostel lädt alle Vereinsmitglieder zur Halbjahresversammlung am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr in das Schützenhaus ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des 1. Vorsitzenden und der einzelnen Sparten

Veranstaltungen für das zweite Halbjahr und Anträge. Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 21. Juni schriftlich an den 1. Vorsitzenden Jürgen Kowahl zu richten. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.