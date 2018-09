Halbjahresversammlung

Elze. Der Schützenverein Elze lädt seine Mitglieder zu seiner Halbjahresversammlung am Freitag, 21. September, um 19 Uhr in das Schützenhaus Elze ein. Es erfolgt ein Rückblick auf das letzte halbe Jahr, weiteres Thema ist das Schützenfest 2018. Der Vorstand bittet um rege Beteiligung. Treffen ist in ziviler Kleidung. Im Anschluss an die Versammlung findet das jährliche Zwiebelkuchenessen und das Schießen um die kleine Diana für alle Vereinsmitglieder statt.