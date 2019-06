Halbjahresversammlung und Adlerschießen

Bissendorf. Am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr lädt die SG Bissendorf ihre Mitglieder in ihr Schützenhaus ein. Auf der Tagesordnung stehen der Rückblick auf das Schützenfest 2019, Kurzberichte des Vorstandes und Verschiedenes. Der Vorstand hofft auf zahlreiche Teilnahme. Am Sonnabend, 29. Juni, ab 14 Uhr findet als Halbjahresabschluss das Adlerschießen auf dem KK-Stand 25 Meter statt. Während dieser Veranstaltung wird auch gegrillt. Kosten werden nicht erhoben aber kleine freiwillige Spenden sind gerne willkommen.

Nach dieser Veranstaltung endet das erste Halbjahr mit den beiden Übungsschießabenden am Montag, 1. Juli, und Mittwoch, 3. Juli. Danach ist Sommerpause. Diese endet am 14. August mit dem ersten Übungsschießen.