Halloweenparty in Resse

Resse. Wer Lust auf eine schaurig-schöne Halloween-Party hat, der ist am Sonnabend, 27. Oktober, vom Verein Löwenherz zu der traditionellen Kostümparty eingeladen. Die Veranstalter freuen sich auf alle großen und kleinen Hexen, Teufel, Vampire und andere Schauergestalten ab sechs Jahren. Es erwarten die Teilnehmer wieder ein leckeres Büfett, witzige Spiele, tolle Musik und ein spannender Kostümwettbewerb mit Preisvergabe für die drei besten Kostüme. Die Party steigt von 17 bis 20 Uhr in Resse an der Engelbosteler Straße 12. Für das Büfett und die Getränke wird um einen Unkostenbeitrag von drei Euro gebeten. Bitte daran denken, eine warme Jacke mitzubringen, da auch draußen gefeiert wird.