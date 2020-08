Haltestellen entfallen

Bennemühlen. Ab Montag, 10. August, 16 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 11. August, wird der Kaffeedamm (K104) in Bennemühlen aufgrund von Bauarbeiten für den Busverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum beginnen und enden die Fahrten der regiobus Linie 697 an der Haltestelle Elze/Schule. Die Haltestelle Elze/Am Bahndamm, Bennemühlen/Heidjerskamp, Bestenbostel, Oegenbostel/Burgstraße und Oegenbostel/Ackerweg können nicht bedient werden und entfallen ersatzlos. regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.