Handarbeitsfrauen bieten Socken und anderes an

Das Leitungsteam des Handarbeitskreises mit Christel Kohne und Margret Meyer hat sich darauf vorbereitet, ab Mittwoch, 16. September, alle zwei Wochen mittwochs die heiß begehrten Socken und andere nützliche Dinge, die gestrickt und genäht wurden, jeweils von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal in Brelingen, Hauptstraße 33, zum Verkauf anzubieten. Neben den Socken in allen Größen haben die Handarbeitsfrauen auch Patchworkdecken, Topflappen, Etuis für Brillen und Handys, Schals und Tücher sowie bestickte Geschirrtücher und kleine mit Lavendel gefüllte Duftkissen anzubieten.Ein Besuch ist unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Mund-Nase-Schutz ohne Voranmeldung möglich. Weitere Verkaufstermine sind am 30. September und 14. November.