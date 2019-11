Händel, Bach und Paganini

Benefizkonzert für den Hospizdienst in St. Michaelis

Bissendorf. Zu einem Benefizkonzert mit Werken von Georg F. Händel, Johann S. Bach, Alexander Borodin, Nicolo Paganini, Allessandro Marcello und Hubert Parry lädt der Ambulante Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark ein – diese Veranstaltung mit Musik und Texten im November ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Das Konzert findet am Sonntag, 17. November, um 17 Uhr in der St.-Michaelis-Kirche in Bissendorf statt. Es spielt das Kammerorchester Elisabeth Consort aus Hannover unter der Leitung von Joachim Frucht; als Solisten sind Sophie Stein (Oboe), Doro Denzer, Giulia Syrbius und Joachim Frucht (Violine) sowie Christiane Eichler (Violoncello) zu hören. Mitarbeitende des Ambulanten Hospizdienstes lesen zwischen den Musikstücken ausgewählte Texte.Der Eintritt zum Konzert ist frei; um eine Spende für die Hospizarbeit wird gebeten. Im Anschluss sind alle Besucher herzlich zu Imbiss und Gesprächen ins Gemeindehaus der St.- Michaelis-Kirche eingeladen.