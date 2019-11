Comedy mit Tan Caglar im Bürgerhaus

Bissendorf. Hauptsache Spaß – genau in dieser Mission ist er unterwegs: Tan Caglar. Zwischen Frankfurt, Würzburg, Augsburg, Köln und Berlin macht er am Dienstag, 3. Dezember, Halt in der Wedemark. Was haben ein Türke, ein Basketballprofi und ein Model gemeinsam? Sie alle sind Tan Caglar. Als wenn das nicht schon genug wäre, stellt sich der Frauenflüsterer an, mit seinem Aktivrollstuhl „Hurricane“ die Comedybühnen des Landes zu entern. Getreu dem Motto „Inklusion ist, wenn ein Rollstuhl in der Gesellschaft dieselbe Akzeptanz erreicht hat wie ein Selfie-Stick“, bringt Tan in klassischer Stand-up-Comedy-Manier seine Geschichten auf die Bühne. Und die haben es in sich.Besucher erfahren in seinem ersten Soloprogramm „Rollt bei mir“, was hinter Randgruppen Flatrates steckt und wann im Gehirn eines Minderheitengegners die Leistungsgrenze erreicht ist. Vom Armageddon an der Wursttheke zur Anarchie auf dem Parkplatz – mit Tan wird ein ganz normaler Einkauf im Supermarkt zum Erlebnis.Angefangen hat alles wie so oft ganz anders. Schon früh erfuhr Tan Cagler von seiner fortschreitenden Rückenmarkserkrankung und dass der Rollstuhl von nun an sein ständiger Begleiter sein wird. Nach und nach kämpfte sich der gebürtige Hildesheimer zurück ins Leben – bis ins Rampenlicht.Am internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember können Interessierte ihn in der Wedemark live erleben. Der Behindertenbeirat der Gemeinde Wedemark freut sich, Tan Caglar an diesem besonderen Tag begrüßen zu dürfen. Mit freundlicher Unterstützung des Gesprächskreises für pflegende Angehörige ist es gelungen, allen die gerne lachen und Spaß haben einen fröhlichen und unterhaltsamen Abend für „kleines Geld“ anzubieten. Tan Caglar kommt mit seinem Programm „Rollt bei mir“am Dienstag, 3. Dezember, ins Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1. Einlass ist ab 18 Uhr,Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr (Ende circa 21 Uhr). Karten für zehn Euro im Vorverkauf sind erhältlich im Mehrgenerationenhaus Wedemark, Gilborn 6; Bücher am Markt in Bissendorf, Am Markt 1; Lottoladen Elze, Walsroder Straße 2; Buchhandlung von Hirschheydt, Am Langen Felde 5; Restkarten an der Abendkasse gibt es nur nach Verfügbarkeit.