Hauptversammlung

Mellendorf. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Fördervereins der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf findet am Mittwoch, 8. Mai, um 18.30 Uhr im Gemeindehaus in Mellendorf statt. Der Vorstand lädt dazu alle Mitglieder

und Interessierte ganz herzlich ein. Der im Mai 2011 gegründete Förderverein unterstützt die gemeinsame Jugendarbeit in den Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf und darüber hinaus werden auch weitere Projekte der Kirchengemeinden gefördert.