Hauptversammlung

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Schule unter den Eichen findet am Montag, 3. November, um 19 Uhr in den Räumlichenkeiten der Schule, Williges Worth 8 in Mellendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten der Funktionsträger die Entlastund des Vorstandes sowie die Beschlussfassung über Anträge (Anträge müssen bis spätestens acht Tage vorher schriftlich eingereicht werden). Die noch immer andauernden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erlaubt in diesem Jahr deshalb nur einen kleinen Teilnehmerkreis. Es sind zehn Personen zugelassen, bitte anmelden unter Telefon (0 51 30) 9 29 60.