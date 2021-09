Hauptversammlung

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Schule unter den Eichen findet am Donnerstag, 30. September, um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule, Williges Worth 8 in Mellendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten des Vorstandes, des Kassenwartes und der Kassenprüfer die Wahl des gesamten Vorstandes, die Wahl beider Kassenprüfer sowie die Beschlussfassung über Anträge. Anträge müssen bis spätestens acht Tage vorher schriftlich eingereicht werden.