Hauptversammlung

Negenborn. Die Jahreshauptversammlung der Teilungs- und Verkopplungs-Interessentenschaft Negenborn findet am Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Negenborn statt. Im Anschluss an die Versammlung tagt die Jagdgenossenschaft. Auf der Tagesordnung stehen neben der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Bericht des Vorsitzenden Joachim Heins, der Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes, Neuwahlen sowie Beratung/Verkauf von Grundstücken a) Flur 1, 174/2 und Flur 2, 159. Des Weiteren geht es um den Gestattungsvertrag mit der Hannoverschen Moorgeest.