Hauptversammlung

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Vereins Waldkinder Wedemark findet am Mittwoch, 6. März, um 19.30 Uhr im Ristaurante Italiano, Wedemarkstraße 19 statt. Eine schriftliche Einladung an die Mitglieder ist bereits versandt worden. Anträge zur Tagesordnung können bis zum 1. März in schriftlicher Form beim Vorstand eingereicht werden. Um Voranmeldung – beim Vorstand – bei Teilnahme, wird bis 17. Februar gebeten.