Hauptversammlung der Wehr

Resse. Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Resse findet am Sonnabend, 18. Januar, um 18.30 Uhr im im Heidegasthof Löns in Resse statt. Auch die fördernden Mitglieder sind herzlich willkommen, damit sie einen kleinen Einblick in die Feuerwehrarbeit bekommen. Auf der Tagesordnung stehen neben berichten der Funktionsträger Beförderungen und Ehrungen.