Hauptversammlung des MGV

Wichtige Entscheidungen stehen an

Mellendorf. Wie wir bereits im letzten Jahr in einem Info-Brief angekündigt, sind in diesem Jahr wichtige Entscheidungen für den MGV Mellendorf zu erwarten. Die Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Stucke statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Vorstandes und der Funktionsträger Ehrungen, die Verleihung des Walter-Rose-Pokales, Informationen über die musikalische Zukunft und zur Auflösung des Vereines, der Beschluss zur Freistellung des Mitgliedsbeitrages sowie die Wahl eines Kassenprüfers aus dem Kreis der aktiven Mitglieder.Anträge an die Versammlung sind schriftlich bis zum 3. Februar dem Vorstand einzureichen. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung kann vor Eröffnung der Versammlung eingesehen werden. Es Ist außerdem auf der Internetseite www.mgv-mellendorf.de im Mitglieder-Login zu finden. Nach der Begrüßung wird die Sitzung für das gemeinsames Essen unterbrochen. Es kann wie immer Eisbein, Kasseler oder kalte Platte gewählt werden. Die Kosten für das Essen übernimmt der Verein. Die Getränke sind von jedem selbst zu begleichen. Anmeldungen nimmt der Vereinswirt im Gasthaus Stucke unter Telefon (0 51 30) 34 05, bis spätestens Sonnabend, 1. Februar, mit Angabe des Essenswunsches entgegen.