Hegeringversammlung mit Hegeschau

Wennebostel. Am Freitag, 8. März, findet um 19 Uhr im Gasthaus Bludau die Hegeringversammlung mit Hegeschau des Hegerings Wedemark statt. Die Hegeschau kann ab 17 Uhr besichtigt werden. Die Trophäen können am Donnerstag, 7. März, von 17 bis 19 Uhr im Gasthaus Bludau in den ausgegebenen Transportkisten angeliefert werden. Trophäenkarten sind dort vorrätig. Jährlinge können, brauchen aber nicht mehr angeliefert werden. Ferner besteht die Möglichkeit, Hegemaßnahmen und andere Aktivitäten dort vorzustellen. Die Hegeringumlage in Höhe von fünf Euro pro Mitglied sollte auf das Konto bei der Sparkasse Hannover IBAN DE66250501800910397457 überwiesen werden oder beim Kassenwart Björn Wilstermann an diesem Abend bezahlt werden. Auf der Tagesordnung stehen neben Ehrung der verstorbenen Mitglieder die Verbandsehrung, die Vorstellung neuer Hegeringmitglieder, das Besprechen der Hegeschau mit Streckenbericht, Berichte der Funktionsträger, Neuwahl eines Kassenprüfers sowie Vorstellung des neuen Schießobmannes. Anträge sind dem Vorstand bis zum 5. März vorzulegen. Der Leiter des Jägerlehrhofes Springe, Sven Lübbens, wird den Vortrag „Effektive Krähenbejagung“ halten.