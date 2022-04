Heimatarchiv zieht um

Schwarmstedt. Das Team vom Heimatarchiv sitzt auf gepackten Umzugskartons. Am 27. April zieht das Heimatarchiv in das Werkstatthaus auf dem Uhle-Hof um. Die Spedition Kruse wird wahrscheinlich mit einem „Außenlift“ den „alten Kram“ aus dem Dachgeschoss der alten Volksschule im Mühlenweg holen und per Lkw zum Uhle-Hof transportieren, teilt Irina Kasprick vom Heimatarchiv mit. Irgendwann im Sommer wird es dann einen Tag der offenen Tür geben, bei dem die neuen Räume vorgestellt werden.